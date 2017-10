"Auflösungserscheinungen" bei SuS II



(22.10.17) Als sich die Reserve des SuS Neuenkirchen das Ding in Minute 69 zum dritten Mal quasi selbst eingeschenkt hatte, gingen beim Gastspiel in Gievenbeck die Köpfe runter. Hinten raus wurde es so mega deutlich [mehr...]



Weitere Spiele: Krise bei Nullfünf? "Da kann ich nur schmunzeln!" +++ Altenrheines "Mini-Krisengespräch" trägt Früchte +++ Wilmsberg gewinnt "typisches Hesener-Spiel" klar +++ Teuto schießt Wolbeck in die Krise +++ Kinderhaus macht im Moor Emsaue die Hausaufgaben +++ Recke leicht verkrampft, aber zu Null +++ Aasee spielt schlecht und remis