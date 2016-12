Wilmsberg hat 'nen Angstgegner



Von Christian Lehmann

(04.12.16) "Ich bin froh, dass wir in dieser Saison nicht mehr gegen sie spielen müssen. Offensichtlich liegen sie uns nicht." Christof Brüggemann und sein SV Wilmsberg ließen beim 1:1 (1:0)-Remis gegen Teuto Riesenbeck wichtige Punkte im Titelkampf liegen. Dabei lief für die Piggen eigentlich lange rund. Bis zu einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.



Soeben hatten die Wilmsberger die Führung durch Steffen Köhlers Elfmeter erzielt - Benedikt Bischoff soll zuvor den Ball mit der Hand gespielt haben (45.). Und schon wieder rollte der Piggen-Express nach vorn. Ron Konermann eroberte den Ball, über Jan Kroening gelangt der Ball zu Spielertrainer Brüggemann. Der versenkt ihn im Tor. Doch der Referee entscheidet auf Abseits (45.+1). "Das kann nicht sein. Da stehen drei Verteidiger näher zur Torlinie, außerdem stehe ich hinter dem Ball", platzte es aus Brüggemann heraus. Auch sein Gegenüber Mike Schwering musste durchschnaufen. "Da haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber für mich war das vorher auch kein Handelfmeter."



Unabhängig von besagter Szene hätten die Gastgeber den Sieg auch in der zweiten Hälfte eintüten können, doch sowohl Ron Konermann (55.) als auch Kroening (68.) und Alex Hesener, der von Alex Schröer im Sechzehner bedrängt wurde, sich aber nicht fallen ließ (75.), hatten die Entscheidung auf dem Schlappen. Christian Biermann bestrafte dies nach einem herrlichen Spielzug, den er selbst einleitete und nach Flanke von Moritz Greiwe sehenswert vollendete (1:1/77.).



SV Wilmsberg - Teuto Riesenbeck 1:1 (1:0)

1:0 Köhler (45./HE), 1:1 C. Biermann (77.)