Gebolze, Gewurschtel, Gehakel

Von Stefan Bamberg

(11.12.16) Das Abstiegsgespenst kommt gerne auf einen Glühwein vorbei. Ist ja schließlich Weihnachtsmarkt in der Schöneflieth. Doch während es an der Bude steht und grübelt, ob es „mit oder ohne Schuss“ nimmt, wird unten auf dem Rasen schon gejubelt. Aasees Gerrit Borgers hat ein famoses Solo zur blau-weißen Führung vollendet, zwei Minuten sind erst rum. In der zweiten Halbzeit bleibt dem gruseligen Sportskamerad etwas mehr Zeit zum Überlegen – denn da sind immerhin schon sechs Minuten absolviert, als Grevens Bernd Lakenbrink den Ausgleich erzielt. Damit wäre das Spiel im Übrigen auch schon weitgehend zusammengefasst – beim 1:1 (0:1)-Remis zwischen dem SC Greven 09 und BW Aasee regierte ansonsten häufig König Leerlauf.



Gebolze, Gewurschtel, Gehakel – irgendwie alles wie erwartet in diesem Kellerduell. Mit dem Resultat können beide Trainer am Ende klarkommen: „Natürlich ist ein Unentschieden in unserer Situation ein bisschen zu wenig“, meint Nullneun-Coach Andreas Sommer. „Wenn man aber auf die zweite Hälfte schaut, geht unser Auftritt absolut in Ordnung.“ BWA-Kollege Costa Fetsch lobt derweil das kämpferische Stehvermögen, das seine Mannen an den Tag legen: „Greven war sicherlich spielerisch etwas stärker, aber wir haben mit Leidenschaft dagegen gehalten.“ Mit Leidenschaft, die Leiden schafft: Denn fußballerisch ist einiges doch dicht dran an Not gegen Elend.



Borgers' Sahnetor



Nicht jedoch bei Borgers' frühem Solo: Die Gastgeber lassen sich gleich vom ersten Steilpass düpieren, die grün-schwarz-weißen Umgrätsch-Versuche wirken dann auch ein bisschen wie nach dem dritten Glühwein, verzögert nämlich, Borgers beweist bei seinem Schlenzer tolle Übersicht – und freut sich dann zu Recht wie ein Schneekönig. Ansonsten verläuft die Partie in der ersten Halbzeit nahezu ereignislos: Greven hat zwei ordentliche Chancen, doch erst findet Jonas Rüschenschultes Freistoß keinen Abnehmer, kurz drauf Bernd Lakenbrinks Volley nicht den Weg ins Tor (14./16.). Momente der Aufregung gibt’s nach einer halben Stunde zu erleben, als Aasee Rot gegen Nullneun-Hüter Philipp Hinkerohe fordert, der mit einem kleinen Rempler offenbar ein bisschen Stimmung in den Laden bringen will. Schlimm ist aber auch was anderes – richtige Reaktion von Schiri Philippe Najda, da nur mitleidig mit dem Kopf zu schütteln. Und dann ist auch schon bald Pause.



Die hat Nullneun scheinbar hervorragend genutzt: 51 Minuten sind vorüber, da Bernd Lakenbrink für den zweiten Glanzmoment dieses ansonsten relativ glanzlosen Nachmittags sorgt. Flanke von rechts, die BWA-Abwehr klärt zu kurz und Lakenbrink zirkelt die Murmel sowas von platziert in den Giebel, Ausgleich, 1:1. "Ein geniales Tor", freut sich sein Chef. "Fast hätten wir es uns danach aber direkt wieder kaputt gemacht." Denn Sekunden später vertändeln sie das Spielgerät, und Paul-Moritz Dietz ist auf und davon, zielt aber wenige Zentimeter zu weit nach links.



Danach können die Zuschauer erst mal wieder das beachtliche Christbaum-Angebot sondieren, das der Schöneflieth-Budenzauber bereithält. Weil auf der Wiese die nächste Sendepause beginnt. Aber dann, die Schlussphase: Der eingewechselte Nico Borcherding köpft für die Gäste an die Latte - zum Haare raufen (85.). Andere Seite: Dort probiert es Steffen Herting aus 30 Metern, was für ein Knallbonbon! Aber ebenfalls mit voller Möhre ans Holz (86.). Und das war's dann auch: Ein Remis, das keinem wahnsinnig weiterhilft. Aber bei dem es einen Fairplay-Preisträger gibt: BWA-Schlussmann Sven Cordes nämlich, der den hervorragenden Referee einmal auf Ecke korrigiert, als jener Abstoß geben will (76.).



SC Greven 09 - SV BW Aasee 1:1 (0:1)

0:1 Borgers (4.), 1:1 Lakenbrink (54.)