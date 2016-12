Biermanns Standards knacken die ISV



Von Christian Lehmann

(11.12.16) Stell dir vor, Du musst kurz vor der Pause deine komplette Innenverteidigung aus dem Spiel nehmen. Und stell dir vor, kurz nach der Pause muss auch noch dein Sturmführer mit Gelb-Rot runter. Es gibt sicherlich günstigere Begebenheiten als diejenigen, die Teuto Riesenbeck im Heimderby gegen die Ibbenbürener SpVgg vorfand. Trotzdem langte es für Mike Schwerings Männer zu einem 3:1 (1:0)-Sieg, weil Christian Biermanns Zauberfüßchen wieder einmal richtig eingehängt war. Und weil die Teutonen gemeinsam alles in die Waagschale warfen, was in ihnen steckte.



Nachdem Schwering zu Beginn des Spiels "ein paar Kleinigkeiten, die nicht passten" gesehen hatte, dienten den Riesenbeckern kurioserweise die verletzungsbedingten Auswechslungen von Alex Schröer (28./starke Schienbein-Prellung) und Benedikt Bischoff (39./muskuläre Probleme) als Weckruf. "Danach haben wir das Spiel in den Griff bekommen", fand der Teutonen-Coach. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte dann Biermann seine Farben per direkt verwandeltem Freistoß in Führung (1:0/45.+4). Zuvor hatte bereits Moritz Greiwe nach einer Flanke von Mario Heeke den Ball ins Tor geköpft, dabei aber aus Sicht des Unparteiischen im Abseits gestanden (40.).



"Überragend geschossen"



Ebenso wie sein erster war auch der zweite direkt verwandelte Freistoß Biermanns just nach der Pause (2:0/53.) "überragend geschossen", so Schwering. Doch dann geriet der teutonische Sieg doch nochmal auf wackelige Beine: Philip Rieke sah nach einer unübersichtlichen Situation im Ibbenbürener Strafraum die Gelb-Rote Karte (56.), wenig später sprang Christian Biermann in der anderen Box der Ball an die Hand. Janis Schneider verwandelte den fälligen Elfer für die ISV und das Derby nahm nochmal richtig an Fahrt auf.



"Danach haben wir alles reingeworfen", so Schwering. Mit Erfolg, denn eine von mehreren Kontermöglichkeiten wusste letztlich Moritz Greiwe zu nutzen (3:1/79.). Er schob den Ball im Eins-gegen-Eins mit ISV-Schnapper Philipp Stockmann rechts unten ins Tor.



SV Teuto Riesenbeck - SV Ibbenbüren 3:1 (1:0)

1:0 C. Biermann (45.+4), 2:0 C.Biermann (53.),

2:1 Schneider (58./HE), 3:1 Greiwe (79.)

Gelb-Rote Karte: Riesenbecks Rieke (56./wiederh. Foulspiel)