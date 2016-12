Zwei Stürmertore - Altenberge ist Spitze!



Von Christian Lehmann

(08.12.16) Dass sein Team nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg über Vorwärts Wettringen nun zumindest bis Sonntag Tabellenführer ist, interessierte Florian Reckels nicht wirklich. Viel mehr erfreute sich Altenberges Trainer daran, dass Julian Schmidt und Vargin Der diesen Sieg herausgeschossen hatten.



"Eigentlich hätten beide die Berechtigung gehabt, in der Anfangself zu stehen. Julian verausgabt sich und arbeitet viel gegen den Ball, Vargin hat immer wieder gute Aktionen mit Ball. Das ist eine gute Mischung, die derzeit passt", lobte Reckels Startspieler Schmidt und Joker Der, der in unserem Anschwitzen einen 2:1-Sieg seines Teams vorausgesagt hatte.



Aufsetzer zur Entscheidung



Kurz nach der Pause hatte Schmidt mit einem schönen Abschluss aus der Drehung den TuS in Führung gebracht, Felix Risau und Christian Hölker hatten initiiert (1:0/47.). Als Antwort auf die beste Phase der Wettringer führte dann der für Schmidt gekommene Der die Entscheidung herbei, als er nach einer Co-Produktion zwischen Risau und Patrick Teriete aus 18 Metern per Aufsetzer traf (2:0/75.).



In der ausgeglichenen ersten Hälfte hatte der TuS die klareren Chancen gehabt, allerdings zwei Hochkaräter vergeben. Sowohl Jakob Schlatt (30.) als auch David Marx (38.) trafen nur das Aluminium.



TuS Altenberge - Vorwärts Wettringen 2:0 (0:0)

1:0 Schmidt (47.), 2:0 Der (75.)