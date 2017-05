Vorwärts macht's eiskalt



Von Christian Lehmann

(23.04.17) Ein wohltuender 3:0 (1:0)-Sieg war das für den FC Vorwärts Wettringen über den TuS Recke. Allerdings war die Nummer für Manni Könings Mannschaft gar nicht so souverän, wie das Ergebnis vielleicht vermuten lassen mag.



"Recke hatte in der ersten Hälfte etwas mehr vom Spiel und die besseren Chancen", meinte Wettringens spielender Co-Trainer Alex Witthake. Sein Team war aber effektiver als der Gegner: Nach einer Ecke auf den ersten Pfosten von Nabil Charif traf Johannes Rengers zur 1:0-Pausenführung (18.), die Vorwärts nur dank des Aluminiums und dank Tom Knöpper in die Kabine rettete.



"Wettringen hat uns ausgekontert"



"Wir haben eine sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt. In der zweiten waren wir dann nicht mehr so klar und so zwingend in unseren Offensivaktionen. Wettringen hat uns ausgekontert und verdient gewonnen. Bei uns fehlt momentan der letzte Glaube. Und das Glück", erklärte Reckes Coach Marc Wiethölter.



Kaum aus der Kabine gekommen, hatte Vorwärts auch schon die erste Großchance. Nabil Charif hatte TuS-Torhüter Henrik Sandmann schon umkurvt, ehe der Winkel zu spitz wurde (50.). Henning Hils leitete dann den Treffer zum 2:0 ein: Seine Hereingabe sollte eigentlich den eingewechselten Youngster Florian Kappelhoff-Rickert erreichen, doch an seiner Statt setzte Tim Hatke den Ball ins eigene Gehäuse (2:0/56.).



"Danach haben wir zu wenig Entlastungsangriffe gefahren", monierte Witthake. Über das 3:0 konnte er sich auch nicht so richtig freuen. Christopher Brüning hatte sein erstes Saisontor erzielt, nachdem Reckes Maik Klostermann verletzt am Boden gelegen hatte (3:0/85.). "Er war der einzige, der das nicht mitbekommen hat. Das tut mir schon ein bisschen leid, das war wirklich unglücklich", entschuldigte er sich.



Vorwärts Wettringen - TuS Recke 3:0 (1:0)

1:0 Rengers (18.), 2:0 Hatke (56./ET),

3:0 Brüning (85.)