Gerettet!



Von Christian Lehmann

(07.05.17) "Das ist ein Unentschieden, mit dem wir sehr gut leben können. Wir sind jetzt durch!" Mike Schwering war happy. Der Trainer von Teuto Riesenbeck wird sich am Saisonende mit dem Klassenerhalt von seinem Team verabschieden. Das steht nach dem 1:1 (0:1) beim SuS Neuenkirchen II fest.



Auch die Neuenkirchener sind nun so gut wie gerettet. "Neun Punkte und 15 Tore in drei Spielen? Es wäre schon dramatisch, wenn das nicht reichen sollte", sagte SuS-Coach André Haarmann. Er und sein Trainerkollege Thorsten Schmidt hatten allerdings ein durchwachsenes Spiel und eine ganz schwache erste Halbzeit der Ihren gesehen.



Appell in der Kabine



Schon nach neun Minuten gingen die Teutonen verdient in Führung. Mario Heeke spurtete an der Mittellinie los und ließ mit dem Ball am Fuß die SuS-Deckung ziemlich alt aussehen. Seine Flanke erreichte in der Mitte Christopher Beer, der zum 0:1 einlochte (9.). Kurz vor der Pause verpasste es dann Oliver Lampe nach Flanke von Christian Biermann, die Führung zu veredeln (44.). "Riesenbeck hat zu Recht geführt. Wenn wir Pech haben, kann es auch 0:2 stehen", sagte Haarmann. "Das war zu statisch, zu lethargisch, wir haben zu wenig Laufarbeit geleistet. Wir haben in der Kabine an die Jungs appelliert und ihnen gesagt, dass das deutlich zu wenig war."



Die Gastgeber hatten verstanden und machten es fortan deutlich besser. Nach einem Angriff über die rechte Seite bediente Marco Dieckmann in der Mitte Murat Hitir, der per Flachschuss ausglich (1:1/55.). Auch danach machten die Gastgeber Druck, in der Schlussphase kamen dann aber wieder die Riesenbecker besser zu Recht. "Neuenkirchen hatte mehr Spielanteile und hat gut gepresst. Die besseren Chancen hatten aber wir. Die Anfangsphase der zweiten Hälfte hat bei ihnen Körner gekostet", sagte Schwering, der noch gute Möglichkeiten durch Niklas Plake (80.) und Christian Biermann (85.) sah, letzten Endes aber konstatieren konnte: "Das ist ein Unentschieden, mit dem wir sehr gut leben können."



SuS Neuenkirchen II - Teuto Riesenbeck 1:1 (0:1)

0:1 Beer (9.), 1:1 Hitir (55.)