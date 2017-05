Für Manni



Von Christian Lehmann

(07.05.17) In seinem letzten Heimspiel als Trainer des FC Vorwärts Wettringen hat Manni Köning noch einmal einen Sieg gefeiert. Mit viel Herz und Biss erkämpfte sich sein Team einen 2:0 (0:0)-Erfolg über die U23 des FC Eintracht Rheine.



Die weitestgehend ausgeglichene Partie wurde durch zwei blitzsaubere Wettringer Konter entschieden. Den ersten schloss Nabil Charif nach Vorarbeit von Malte Lohaus und Benedikt Brünen erfolgreich ab (1:0/62.), den zweiten nutzte Gerold Laschke, ebenfalls nach Brünen-Assist, zur Entscheidung (2:0/83.).



"Wir wollten es mehr als der Gegner. Das war heute ein Sieg für Manni. Das hat er sich redlich verdient. Er hat hier sechs Jahre lang richtig gute Arbeit geleistet", sagte Wettringens spielender Co-Alex Witthake. Abschied nehmen heißt es auch für die Rheinenser, sie steigen in die Kreisliga A ab. Am Sonntagabend waren die Trainer Stefan Schmitz und Klaus Frank nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.



Vorwärts Wettringen - FCE Rheine U23 2:0 (0:0)

1:0 Charif (62.), 2:0 Laschke (83.)