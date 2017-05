Spektakel am Kanal - alles wie immer



Von Christian Lehmann

(14.05.17) Mit unserem 4:4-Tipp im Anschwitzen lagen wir gar nicht mal so daneben. Der SC Altenrheine und der TuS Recke begegneten sich mit dem erwartet offenen Visier und hätten den überwiegend begeisterten Zuschauern beim 2:2 (0:1)-Remis noch weit mehr anbieten können als "nur" vier Treffer.



Wie ein taumelnder Boxer torkelten völlig platte Gäste in der Schlussphase durch den Ring. Die Gastgeber verpassten aber den endgültigen Knockout. Nachdem Kai Sandmann (74.) und Kevin Vollrath (76.) per Doppelschlag die Recker Führung null und nichtig gemacht hatten, stürmte Sandmann einmal mehr agil in die Box, sah seinen Sturmkollegen Dustin Wolters, fand ihn aber nicht, weil doch noch ein Recker Bein dazwischen schnappte (90.).



Wiethölter freut sich über einen Zähler



"Einerseits ist es ärgerlich, dass wir noch unentschieden gespielt haben. Andererseits ist es hochverdient", befand TuS-Coach Marc Wiethölter. "Wir haben es versäumt, das dritte Tor zu machen. Am Ende bin ich aber froh, dass wir überhaupt noch einen Punkt mitgenommen haben."



In Durchgang eins hatte Martin Kleinberns die Gäste nach einer Ecke in Führung geschossen (38.), nachdem zuvor Luis Bültel "mit den Zehnägeln" (Wiethölter) gegen Rene Heeke (20.) und mit den Händen gegen den fünf Meter vor ihm auftauchenden Tim Eßlage (30.) pariert hatte. "Dafür hat er uns das zweite Tor geschenkt", so Wiethölter, der auf Bültels Bock gegen Philipp Bosbachs Abschluss ansprach (0:2/65.).



Viele, viele Chancen



Die Altenrheiner hatten im ersten Spielabschnitt die bessere Spielanlage und einige Torchancen. Sven Sandmanns Freistoß aus dem Halbfeld patschte an die Latte (12.), Timo Althoffs krummes Ding verpuffte (20.), Kevin Vollrath wurde nach feinem Althoff-Chipball wegen vermeintlicher Abseitsstellung ein Tor verwehrt (32.), Yannik Langner köpfte nach einer Ecke drüber (43.).



Man sieht: Es war reichlich drin in dieser Partie. "Für die Zuschauer war es sicherlich ein schönes Spiel", resümierte Apke. "Einen Vorwurf kann ich den Jungs nicht machen, weil wir gut gespielt haben. Eigentlich müssen wir dieses Spiel gewinnen."



SC Altenrheine - TuS Recke 2:2 (0:1)

0:1 Kleinberns (38.), 0:2 Bosbach (65.),

1:2 K. Sandmann (74.), 2:2 Vollrath (74.)