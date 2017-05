Rettung und Derbysieg - Sahnetag für SuS II



Von Christian Lehmann

(14.05.17) Es gibt sicherlich Schlimmeres, als mit einem lang ersehnten Derbysieg den Klassenerhalt auch rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen. Der SuS Neuenkirchen II war nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg im Klassiker gegen Vorwärts Wettringen kollektiv überglücklich.



Zehn Minuten lang taten sich die Gastgeber richtig schwer gegen "Vorwärts 2.0" - Trainer Manni Köning hatte in seinem vorletzten Spiel für die Wettringer wieder eine improvisierte Elf auf die Platte geschickt, weil viele seiner Spieler der Zweiten im Kampf um den Klassenerhalt helfen. Dann spielte sich der SuS aber frei. Henrik Nieweler versprang nach einem Zuspiel von Murat Hitir freistehend zunächst der Ball (22.), wenig später bekam es der Offensivspieler aber deutlich besser hin. Nach einem Angriff über die rechte Seite flankte Rene Pöhlker messerscharf ins Zentrum, wo Nieweler am ersten Pfosten das Köpfchen rein hielt (1:0/29.).



Charif und Roß mit Mega-Chancen



Allerdings hätte es zu diesem Zeitpunkt auch bereits 0:1 aus Neuenkirchener Sicht stehen können, denn Marvin Wiesmann hatte mit einer klasse Parade gegen Nabil Charif (23.) sein Team im Spiel gehalten. Hernach stand Daniel Roß nach Hitir-Zuspiel völlig blank vier Meter vor der Bude, setzte den Ball aber tatsächlich drüber (37.).



Nach der Pause machte das SuS-Rollkommando direkt dort weiter, wo es aufgehört hatte: Nieweler flankte, Pöhlker nahm ab - 2:0 (47.). Fünf Minuten später spielte Nieweler Pöhlker in ähnlicher Situation den Ball ein wenig in den Rücken, sodass dieser nur die Latte traf (52.). Wiederum nur kurz darauf scheiterte Nieweler per Lupfer (57.). Nachdem Charif kurz vor Schluss den herauseilenden Wiesmann per Lupfer überlistet hatte (86.), wurden die Jungs vom Haarweg in der Schlussphase fast für ihren Chancenwucher bestraft. Weil Christian Stegemann lamentiert hatte, bekam Vorwärts noch einen indirekten Freistoß zugesprochen (90.). Drüber! Ende!



"Es ist schön, dass wir das erste Derby gegen Wettringen seit dem Bezirksliga-Aufstieg gewonnen haben", sagte SuS-Coach André Haarmann. "In erster Linie war es aber wichtig, dass wir jetzt gerettet sind. Am Ende mussten wir mit den Kräften haushalten. Da wurd's nochmal ganz schön kribbelig."



SuS Neuenkirchen II - Vorwärts Wettringen 2:1 (1:0)

1:0 Nieweler (29.), 2:0 Pöhlker (47.),

2:1 Charif (86.)