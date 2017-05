Naberbäumer verpasst das Pokalfinale



Von Christian Lehmann

(21.05.17) Dass seine Mannschaft das Derby bei der U23 des FCE Rheine mit 2:4 (1:2) verloren hat, wird Chris Naberbäumer angesichts der entspannten Tabellensituation verschmerzen können. Dass der Abwehrspieler des SC Altenrheine wegen seiner Roten Karte nun jedoch das große Pokalfinale gegen den SV Burgsteinfurt verpassen wird, wird ihn sehr wurmen.



In der 34. Minute hatte Naberbäumer beim Stand von 1:1 dem zuvor mehrfach und aggressiv stochernden Jan Domagalla im Zweikampf eine gelangt und war des Feldes verwiesen worden. Während für FCE-Spielertrainer Stefan Schmitz die Rote Karte berechtigt war, sagte SCA-Coach Daniel Apke: "Das ist extrem bitter. Ein bewusstes Schlagen ins Gesicht war's für mich nicht."



Dampf über die Flügel



Timo Althoff hatte furios startende Gäste mit einem schönen Freistoßtor aufs Torwarteck in Führung geschossen (0:1/13.), Valentin Ricken nach Ballverlust Sven Sandmanns und einem Wahnsinns-Solo über 35 Meter zum 1:1 ausgeglichen (23.). Als die Altenrheiner nur noch zu zehnt auf dem Feld standen, schlug die Stunde von Lars Bode und Yannik Willers. Die beiden Flügelspieler des FCE machten 'ne Menge Dampf. Bode bereitete dann auch das 2:1 durch Jan Domagalla mustergültig vor (43.). Patrick Maganga (3:1/71.) und Luca Bültel (4:1/76.) tüteten dann das Ding ein, ehe Kai Sandmann nach einer Ecke das Ergebnis noch etwas aufhübschte (4:2/78.).



SCA-Coach Apke resümierte: "Ich habe schon vor dem Spiel prognostiziert, dass wir das Ding verlieren - und Recht behalten. Der FCE war einfach galliger und williger als wir." Er hätte gerne auch in der kommenden Saison nochmal gegen diesen Gegner gespielt. "Echt schade, dass diese spielerisch starke Mannschaft nicht mehr in der Bezirksliga spielt." Das sieht auch Schmitz so: "Echt schade für die Jungs. Wir haben auch heute wieder richtig guten Fußball gespielt und verdient gewonnen."



FCE Rheine U23 - SC Altenrheine 4:2 (2:1)

0:1 Althoff (13.), 1:1 V. Ricken (23.),

2:1 Domagalla (43.), 3:1 Maganga (71.),

4:1 Bültel (76.), 4:2 K. Sandmann (78.)