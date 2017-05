Keine Verabschiedungen mehr



Von Christian Lehmann

(28.05.17) Eine Oase war am Sonntag in der Oase-Arena nicht zu finden. Die Spielstätte des SV Teuto Riesenbeck glich einem Glutofen, den Spielern war während der gesamten 90 Minuten nicht ein Millimeter Schatten auf dem Spielfeld vergönnt. Trotzdem zeigten die Teams den 120 Zuschauern ein engagiertes Spiel mit sieben Toren. Nach dem 4:3 (2:1)-Auswärtssieg waren vor allem die Gäste aus Hauenhorst happy. Die Germania überholte auf den letzten Metern in der Tabelle noch den SC Greven 09 und schließen die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz ab - Chapeau!



"Das mit den Verabschiedungen vor dem Spiel machen wir nicht mehr", scherzte Germanias Trainer Markus Heckmann nach dem Spiel. In der Vorwoche hatte sein Team daheim in den ersten Minuten Sänge von Westfalia Kinderhaus bekommen, nachdem zuvor einige Spieler verabschiedet worden waren. Selbiges taten die Teutonen, die sich unter anderem bei ihrem scheidenden Coach Mike Schwering bedankten. Und prompt bekamen auch sie von furios startenden Gästen die Leviten gelesen. Linksverteidiger Karsten Wessel schaltete sich vorn ein, zog ins Zentrum und schloss zum 0:1 ab (3.), wenig später vergoldete Lukas Göers eine Hereingabe von Christian Ebbeler zum 0:2 (8.).



Die Kräfteverhältnisse hätten noch deutlicher aussehen können, als Niklas Plake zum 1:2 traf (29.). So wurd's ein Fußballspiel, in dem Christopher Beer bei einem Abschluss aus der Distanz von einem Bock Jan Westhoffs profitierte. Beim 2:2 (51.) patzte Hauenhorsts Schnapper. "Den muss er halten, das weiß er auch", sagte Heckmann. Er jubelte anschließend über weitere Tore von Sven Mersch, den Jan-Niklas Krause bedient hatte (2:3/56.), sowie erneut Göers, der nach schöner Vorarbeit über Jürgen Heckmann und Christian Ebbeler am ersten Pfosten abschloss (2:4/65.). Niklas Heilemanns Anschlusstreffer (3:4/76.) half nicht mehr.



Teuto Riesenbeck - Germania Hauenhorst 3:4 (1:2)

0:1 Wessel (3.), 0:2 Göers (8.),

1:2 Plake (29.), 2:2 Beer (51.),

2:3 Mersch (56.), 2:4 Göers (65.),

3:4 Heilemann (76.)