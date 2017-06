Um Ehre und Platz zwei



Von Christian Lehmann

(24.05.17) Die Saison trudelt aus, die Entscheidung oben wie unten sind gefallen. Doch in Kinderhaus geht's heute Abend noch einmal um die Ehre. Die Westfalia und ihr Gast aus Wilmsberg spielen nach einer turbulenten Spielzeit auf und abseits des Rasens Platz zwei aus.





Westfalia Kinderhaus - SV Wilmsberg (heute, 19 Uhr)

Wie in der Vorsaison bestreiten die Westfalia und die Piggen das Endspiel um Platz zwei. Diesmal allerdings geht es nicht um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation, sondern "nur" um die Ehre. Die Kinderhauser haben einen richtig töften Lauf und verglichen mit dem SVW die etwas bessere Form. "Ich weiß nicht, vielleicht liegt's am Wetter", scherzt Dominic Tomasso, Toptorjäger der Liga. "Wir haben einfach alles beiseite gelegt, was in den vergangenen Wochen abgelaufen ist." Die immer noch nicht geklärte Trainerfrage will Tomasso nicht öffentlich kommentieren. "Da haben schon genug Leute etwas zu gesagt. Man hat gemerkt, dass uns das gehemmt hat." Für Westfalias Trainer Frank Busch ist es das letzte Spiel, Blumen möchte er jedoch keine bekommen. Gegen seine Kündigung hat der Übungsleiter rechtliche Schritte eingeleitet, zu den Entscheidern an der Großen Wiese gab es seit mehreren Wochen keinen Kontakt.

Hinspiel: 1:1

Heimspiel-Tipp: Kinderhaus hat aktuell mehr Pfeffer im Hintern - 2:1



SC Greven 09 - TuS Recke (Samstag, 16.30 Uhr)

Da könnte uns ein Sommerkick ins Haus stehen. Grevens Trainer Andreas Sommer durchforstet seinen Kaderzettel fieberhaft nach Spieler, die nicht verletzt oder schon im Urlaub sind. Da bleibt nicht mehr viel. Und da die Reserve vor dem Derby-Topspiel bei BW Greven in der Kreisliga B1 nicht geschwächt werden soll, wird Sommer kräftig aus der U19 ziehen. Beim TuS macht Marc Wiethölter das schon länger, in A-Junior Philipp Bosbach hat er dadurch aber auch eine ziemliche Granate entdeckt. Der Sechser glänzte wie viele seiner Teamkollege gegen Altenberge. Läuft es so wie häufig in dieser Saison, dann kriegt die launische Diva aus Recke in Greven wieder einen auf die Mütze.

Hinspiel: 2:2

Heimspiel-Tipp: Nix wie immer - 1:2



SC Altenrheine - BW Aasee (Sonntag, 15 Uhr)

Am Kanal treffen sich zwei Gewinner der sich dem Ende neigenden Saison. Der SCA geriet nie in Absteigsnot und hat am 2. Juni noch das große Pokalfinale vor der Brust. Trotzdem ärgerte sich Trainer Daniel Apke nach dem vergangenen Spiel bei Rheines U23 über viel zu große Lücken in der Defensive. Wir fragten nach Kandidaten fürs Team der Woche. "Da gehört diesmal keiner rein!", entgegnete Apke. Er fordert von seinen Jungs, dass sie sich gegen BWA fürs Pokalfinale gegen den SV Burgsteinfurt empfehlen. Aasee zählte vor der Saison zu den Abstiegskandidaten und ist nach Altenberge das Topteam der Rückrunde. Für Trainer Costa Fetsch ist nach der Partie in Altenrheine Schluss als Trainer - vorerst.

Hinspiel: 2:1 für BWA

Heimspiel-Tipp: Altenrheines Jungs wollen sich für den Pokal empfehlen und geben Gas - 2:0.



TuS Altenberge - FCE Rheine U23 (Sonntag, 15 Uhr)

Eigentlich wollten sie sich in der Rückrunde komplett schadlos halten beim TuS. Das Thema ist seit dem 1:5 von Recke gegessen. Altenberges ehrgeizigen Trainer Florian Reckels hat das gewurmt: "Wir haben Recke zu den Toren eingeladen." Derartige Einladungen würde die FCE-Reserve gerne annehmen, die Elf von Klaus Frank und Stefan Schmitz brachte zuletzt ihre spielerische Qualität auf die Platte, allerdings zu spät, um die Klasse zu halten. "Hätten wir mit dem Punkten früher angefangen, wäre es vielleicht nochmal eng geworden", mutmaßt Schmitz. Mit einem Sieg am Großen Berg könnte die auseinander brechende FCE-Bande aber nochmal Eigenwerbung betreiben.

Hinspiel: 3:0 für den TuS

Heimspiel-Tipp: Der Meister macht's wieder meisterlich. Mit dem Standard-Ergebnis - 3:0.



SC Preußen Borghorst - Ibbenbürener SpVgg (Sonntag, 15 Uhr)

Trainer Carlos Andrade nimmt nach dem Spiel Abschied vom SCP, Dirk Altkrüger soll den Absteiger dann wieder auf Vordermann bringen. Auch der spielende Co-Trainer Stephan Schabos hängt die Schlappen an den Nagel und wird genauso wie Michael Brinkjans verabschiedet. Die ISV verliert noch mehr Leistungsträger: Unter anderem verlassen Simon Kock, Philipp Bahr (TuS Recke), Sascha Pakularz, Janis Schneider (SC Altenrheine) und Dickens Toka (BSV Roxel) den Verein, der eine sehr gute Aufstiegs-Saison gespielt hat und mindestens auf Platz sechs abschließen wird.

Hinspiel: 4:2 für die ISV

Heimspiel-Tipp: 2:2



Teuto Riesenbeck - Germania Hauenhorst (Sonntag, 15 Uhr)

Vor seinem letzten Spiel als Teuto-Trainer hatte Mike Schwering nochmal einen Tiefschlag zu verkraften. Sein Kapitän und Leitwolf Niklas Plake musste in Gievenbeck schon nach 17 Minuten verletzt ausgewechselt werden, Verdacht auf Jochbeinbruch. Ohne ihn empfangen die Teutonen Germania Hauenhorst, das sich am vergangenen Sonntag nach drei Gegentoren in sechs Minuten erstmal schütteln musste. Auch wenn es für die scheidenden Germanen nicht der perfekte Heim-Abschied war, stellte Trainer Markus Heckmann fest: "Am Ende überwiegt, dass wir zum ersten Mal nach dem Aufstieg die Klasse gehalten haben." Daran könnte auch eine Pleite in Riesenbeck nichts mehr ändern.

Hinspiel: 5:2 für Teuto

Heimspiel-Tipp: 1:1



SuS Neuenkirchen II - 1. FC Gievenbeck U23 (Sonntag, 15 Uhr)

Gievenbeck sehnt sich nach der Sommerpause. Viel schlimmer als die versaubeutelte Rückserie wurmt die 49er die schwere Verletzung von Kapitän Kay Göttsch am Vorwochende gegen Riesenbeck. Der scheidende Leader wird nach seinem Achillessehnenriss wohl lange brauchen, um fußballerisch wieder auf die Beine zu kommen. Punktemäßig könnten die 49ers mit dem Gegner noch gleich-, aufgrund des miesen Torverhältnisses aber nicht mehr vorbeiziehen. Der SuS könnte mit dem passenden Ergebnis und etwas Glück sogar noch in die Einstelligkeit klettern.

Hinspiel: 2:1 für Gievenbeck

Heimspiel-Tipp: 2:0