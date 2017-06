Sommerkick in der Schöneflieth



Von Nils Tyczewski

(28.05.17) Schiedlich friedlich und ohne Stress ließen Greven 09 und der TuS Recke die Saison ausklingen. Nach einer torlosen ersten Hälfte trafen beide Teams in der Schlussphase der Partie je einmal und teilten die Punkte.

"Das Spiel war der Temperatur angepasst", berichtete Grevens Trainer Andreas Sommer. Auf Deutsch: Ein lauer Sommerkick. Die Gäste hatten allerdings deutlich mehr vom Spiel und hätten schon in der ersten Hälfte in Führung gehen können. Tobias Klostermann scheiterte erst am Pfosten, wenig später dann an Grevens Schlussmann. Auch Rene Heeke vergab eine gute Gelegenheit.

Tore fielen erst auf der Zielgeraden der Partie. Das erste, als zunächst Rene Heeke von halblinks aus elf Metern abzog und das 1:0 für Recke erzielte (76.). TuS-Coach Marc Wiethölter deutete die Tropfen auf der Stirn seines Gegenübers wohl als Angstschweiß und rief beruhigend zur Grevener Bank: "Macht euch keine Sorgen, wir spielen nie zu Null." Stimmt nicht ganz. Genau zweimal blieb Recke in der gesamten Saison ohne Gegentor: Am 1. Spieltag gegen Borghorst (3:0) und am 7. Spieltag gegen Hauenhorst (1:0). Und so ganz wollte Grevens Trainer Andreas Sommer seinem Kollegen auch nicht trauen. Er stellte in der Defensive auf eine Dreierkette um und beorderte Philipp Kraus hinter die Spitzen. Ein Schachzug, der sich auszahlte. In der 89. Minute bekam Nullneun einen Freistoß. 25 Meter vor dem Tor, halblinke Position. Emre Kücükosman brachte die Kugel hinter die Abwehr, Kraus stürmte heran und wuchtete die Asse mit dem Kopf zum 1:1-Ausgleich ins Netz (89.).

"Für beide Mannschaften stand nichts mehr auf dem Spiel, das hat man gemerkt", fasste Nullneun-Coach Sommer seine Eindrücke zusammen. Insgesamt sei er mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber ganz zufrieden. Marc Wiethölter trauerte zwar den vergebenen Chancen nach und fand das Remis "für Greven eher glücklich", wollte seinem Team aber ebenfalls keine Vorwürfe machen. "Wir waren stark ersatzgeschwächt, mit unserer Leistung kann ich zufrieden sein", lautete sein Fazit.



SC Greven 09 - TuS Recke 1:1 (0:0)

0:1 Heeke (76.), 1:1 Kraus (89.)