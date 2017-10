Teutos Offensiv-Maschinerie ausgebremst

Von Stephan Meyer

(15.10.17) Den Plan, den Wettringens Trainer Patrick Wensing seinen Jungs mit auf den Weg gegeben hatte, ging am Ende auf: "Wir wollten die gute Teuto-Offensive bremsen. Und das hat geklappt." So war Wensing nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg zufrieden, auch wenn er "wie schon letzte Woche kein gutes Spiel" gesehen hatt.



Die Partie war geprägt von viel Defensiv-Arbeit gewesen. Da seine Truppe diese einen Tick besser machte, reichte am Ende ein Doppelschlag, um die Partie zu entscheiden. "Danach kippt das Spiel fast noch", sah Wensing die ein oder andere brenzlige Situation, die sein Keeper Tom Knöpper aber entschärfte. Wensings Pendant auf Riesenbecker Seite, Sebastian Möllers, sprach nach der Partie von "einem typischen 0:0-Spiel". Und dieses habe seine Mannschaft eben durch zwei individuelle Fehler verloren. "Da haben wir zweimal geschlafen."



Kappelhoff-Rickerts Knoten



Die Wettringer Führung besorgte Florian Kappelhoff-Rickert nach 66 Minuten. Zwei Dinge freuten Patrick Wensing besonders an dem Tor. Zum einen die Tatsache, dass bei seinem Schützling endlich der Knoten geplatzt ist. Zum anderen die Entstehung des Tores: "Das war perfekt gespielt." Gerold Laschke hatte mustergültig von rechts geflankt und so großen Anteil am Treffer des Jungspunds. Laschke war dann selbst keine 120 Sekunden später beim 2:0 zur Stelle. Er verwertete einen Abpraller, nachdem Teuto-Keeper Phillip Stockmann den Ball nach einer Flanke etwas unglücklich weg gefaustet hatte. So durfte sich Gerold Laschke mit je einem Tor und Assist dann auch als spielentscheidender Mann fühlen – zumal er erst in der 55. Minute eingewechselt worden war.



Sebastian Möllers zählte im letzten Spiel-Drittel noch zwei Chancen für Teuto durch Moritz Greiwe und Christian Biermann, insgesamt habe aber "einfach die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt". Teuto ist nun Tabellenachter und kann sich schon am Donnerstag im Kreispokal gegen Liga-Konkurrent Arminia Ibbenbüren rehabilitieren. Der FC Vorwärts kletterte durch den zweiten Dreier in Serie auf Rang fünf.



Vorwärts Wettringen – Teuto Riesenbeck 2:0 (0:0)

1:0 Kappelhoff-Rickert (66.), 2:0 G. Laschke (68.)