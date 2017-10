Westfalia macht im "Amisen-Moor" die Hausaufgaben

Von Christian Lehmann

(22.10.17) Formstarker Gegner, fieses Wetter, tiefer Platz - der Spielplan bescherte Spitzenreiter Westfalia Kinderhaus bei Amisia Rheine eine durchaus knifflige Aufgabe. Der Tabellenführer meisterte diese beim 3:1 (1:1)-Auswärtserfolg mit Bravour. Allerdings verdienten sich auch die Amisen Applaus.



"Wir haben die Verhältnisse sehr gut angenommen, waren bei zweiten Bällen sehr präsent", lobte Gästecoach Marcel Pielage. "Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann wir die Tore machen. Wir hätten auch 9:2 gewinnen können."



Fabio da Costa Pereira ohne Treffer



Per direkt verwandeltem Freistoß brachte Luca Jungfermann die Gäste frühzeitig in Führung (0:1/21.), anschließend hatte die Pielage-Elf allerdings auch Glück, dass Fabio da Costa Pereiras berüchtigtes linkes Füßchen an diesem Tage nicht richtig eingestellt zu sein schien. Ungewohnt sorglos vergab er gegen Ismael Beckers (23.). Auch Florian Maier hatte nach Ablage Elidon Bilalis mit seinem Innenpfosten-Treffer Pech (27.). Geschenkt wurde den Gastgebern jedoch der Treffer zum 1:1: Beckers spielte einen schlampigen Pass in die Füße von Kevin Drees, der sich die Chance zum Ausgleich nicht entgehen ließ (40.).



Auch nach Wiederbeginn vergab da Costa Pereira zwei gute Möglichkeiten, ehe sich die Gäste binnen 17 Minuten entscheidend absetzten. Mike Liszka spielte den Ball in die Schnittstelle, Mo Knemeyer vollstreckte (1:2/52.). Die Entscheidung besorgte Liszka dann selbst, nach herrlicher Vorarbeit von Göbel (1:3/69.).



"Der Sieg ist verdient. Wir hatten meines Erachtens viel zu viel Respekt und waren in der ersten Halbzeit zu weit weg vom Mann", sagte Amisen-Coach Jochen Jahnke nach dem Spiel gegenüber der Münsterländischen Volkszeitung.



Amisia Rheine - Westfalia Kinderhaus 1:3 (1:1)

0:1 Jungfermann (21.), 1:1 Drees (40.),

1:2 Knemeyer (52.), 1:3 Liszka (69.)