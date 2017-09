Hesener nutzt Vorwärts-Böcke



Von Christian Lehmann

(10.09.17) Für Wettringens Abwehrschlacks David Ratering lief der Start in die Bezirksligapartie beim SV Wilmsberg aber mal so richtig ins Rad. Schon nach drei Minuten trat er auf den Ball, Mario Töller schnappte sich das Leder, bediente Alex Hesener - 1:0! Es war der Anfang vom Ende eines gar nicht mal wirklich schlechten, aber gebrauchten Tages für Vorwärts. Letztlich gewannen die Piggen mit 3:1 (2:0).



"Das hat uns Sicherheit verliehen. Eine sehr reife Leistung, die mich ein Stückweit auch überrascht hat. Wir haben exzellent verteidigt", lobte SVW-Trainer Christof Brüggemann sein Team. Dem stimmte Gegenüber Patrick Wensing zu. Sein Team hatte zuvor vor allem mit dem tiefen Rasen im Waldstadion gekämpft: "Das war echt 'ne Wiese. Unser Kurzpassspiel hat überhaupt nicht funktioniert."



Gedenk im Nachsetzen



Das konnten die Wilmsberger beim 2:0 von sich nicht behaupten. Nach einem gut vorgetragenen Angriff spielte Hesener den Ball raus zu Daniel Groll auf der Außenbahn, dieser bracht ihn wieder in die Mitte, wo Mario Töller zunächst noch an Vorwärts-Schnapper Tom Knöpper scheiterte, ehe Jan Gedenk den Ball über die Linie drückte (45.).



In der Pause stellte Wensing um, brachte Gerold Laschke und Christopher Brüning und ließ fast nur noch lange Bälle auf die letzte Linie spielen. Das fruchtete zunächst, denn Henning Hils stahl sich von Groll davon und traf nach Brüning-Flanke mit einem Volleyschuss (2:1/52.). Anschließend agierten die Gäste aber nicht zwingend genug in der Offensive. Ganz im Gegensatz zu Wilmsberg und Alex Hesener, der nach einem Konter die Entscheidung herbeiführte (3:1/79.).



SV Wilmsberg - Vorwärts Wettringen 3:1 (2:0)

1:0 Hesener (3.), 2:0 Gedenk (45.),

2:1 Hils (52.), 3:1 Hesener (79.)