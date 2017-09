"Mit seinen Blicken fast aufgefressen..."



Von Christian Lehmann

(17.09.17) Nachdem Daniel Apke am vergangenen Sonntag in Recke seinen Stammspieler Kevin Vollrath 90 Minuten auf der Bank hatte schmoren lassen, hatte dieser ihn "mit seinen Blicken fast aufgefressen". Beim 4:0 (1:0)-Heimsieg über den 1. FC Gievenbeck ließ der Trainer des SC Altenrheine den Publikumsliebling wieder von der Leine. Seine Wut im Bauch münzte der Flügelstürmer direkt in positive Energie um.



Nach einem Diagonalball sorgte Vollrath mit einem Sonntagsschuss aus 20 Metern schon nach sechs Minuten für die Altenrheiner Führung. Auch in der Folge hatten die Kanalkicker mehr vom Spiel. Die Gäste aus Gievenbeck, denen im Vorfeld der Partie gleich fünf Mitglieder des Mannschaftsrats aus diversen Gründen weggebrochen waren (Urlaub, Krankheit, Trainer-Verpflichtungen), zogen erst weit in der eigenen Hälfte ihr Pressing auf und lauerten auf Konter. "Wir haben ganz passabel nach vorn gespielt, waren aber nicht zwingend genug", meinte FCG-Spielertrainer Stefan Bischoff. Vor der Pause traf dann Chris Naberbäumer zum vermeintlichen 2:0, das jedoch wegen eines vermeintlich hohen Beins nicht den Weg in die Wertung fand (45.).



Ihre einzige richtig gute Chance verzeichneten die 49ers in der 53. Minute. Nach einer Flanke von Julius Löffler verpasste Steffen Hünker per Kopf den möglichen Ausgleich. Als wenig später Altenrheiner infolge einer FCG-Ecke konterte und Yaya Touray sich nur noch mit einem Foul gegen Kai Sandmann zu helfen wusste, gab es Strafstoß. Und nachdem der Gefoulte selbst verwandelt hatte (2:0/55.), war der Widerstand gebrochen. Erneut Sandmann traf nach Vollrath-Vorlage (3:0/63.), ehe Luca Bültel seine gute Leistung nach Maßflanke von Yannick Thale mit dem Tor zum 4:0-Endstand krönte (77.).



Und die Gäste? "Wenn wir die Werbebande hinter dem Tor getroffen haben", war das schon gut", kommentierte Bischoff die Abschlussqualität seines Teams süffisant. "Gievenbeck war uns heute nicht gewachsen", resümierte Apke, dessen Team nun auf dem 3. Platz der Tabelle steht. Am nächsten Wochenende steigt im Sportpark das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten BW Aasee.



SC Altenrheine - 1. FC Gievenbeck U23 4:0 (1:0)

1:0 Vollrath (6.), 2:0 K. Sandmann (55./FE),

3:0 K. Sandmann (63.), 4:0 L. Bültel (77.)