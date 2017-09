Nullfünf kann Nachspielzeit



Von Christian Lehmann

(24.09.17) In der vergangenen Saison erlebte Emsdetten 05 nicht selten ein Nachspielzeits-Trauma. Nun hat die Mannschaft von Trainer Christian Bienemann auch mal einen Lucky Punch in letzter Sekunde gesetzt. Beim 1:0 (0:0)-Erfolg schnappte Avni Kürsat Özmen Wolbecks Trainer Alois Fetsch bei seiner Rückkehr ins Salvus-Stadion einen Punkt vor der Nase weg.



"Es war total schön, ich wurde sehr herzlich empfangen", sagte Fetsch nach dem Spiel. "Die Rahmenbedingungen waren ein Traum. Als ich den Rasen gesehen habe, hätte ich mir am liebsten selbst ein Trikot angezogen. Es hätte ein richtig schönes Spiel werden können. Umso enttäuschter war ich von der Einstellung meiner Mannschaft." Die hatte nämlich ziemlich enttäuscht und durchaus Glück gehabt, überhaupt so lange für einen Zähler infrage zu kommen. "Die Spieler haben sich auf dem Platz versteckt. Niemand hat das Zepter in die Hand genommen. Yannick Gieseler und Marvin Deckart klammere ich mal aus. Von allen anderen war das eine schwache Vorstellung."



Comeback von Sean Hart



Die Gastgeber hatten von Beginn an mehr vom Spiel. Özmen traf bereits nach einer Viertelstunde aus der Drehung den Pfosten, auch Malte Kohl (20./44.) brachte den Ball nicht im Tor unter. Direkt nach Wiederbeginn verzog der just eingewechselte Janes Böggemann aus sieben Metern (55.), auch A-Junior Diogo Torres (60.), Jan Walbaum (64.) und Sean Hart (69.) brachten den Ball nicht im Tor unter.



Sean Hart? Ja, der Innenverteidiger, dessen Abschied bei Nullfünf eigentlich schon besiegelt schien, bestritt sein erstes Saisonspiel und wird die Jungs vom Wasserturm bis zum Winter verstärken und muss nun erstmal wieder Fitness aufbauen. Gegen den starken VfL-Sturm um Daniel Seidel machte Hart ein gutes Spiel, er musste jedoch in der 77. Minute mit Krämpfen vom Feld. Er sah von draußen, wie die Wolbecker die Kirsche nach einer Standardsituation nicht aus der Gefahrenzone bekamen. Der zweite Ball erreichte den kleinen Özmen, der jedoch völlig frei stand und deshalb wenig Mühe hatte, den Ball per Kopf im Tor unterzubringen (1:0/90.+2).



"Das war auch mal schön", sagte Bienemann nach dem Spiel. "Das war eine Belohnung dafür, dass wir in der Schlussphase die Schlagzahl nochmal erhöht haben. Das war sicherlich glücklich, aber ganz bestimmt hochverdient. Wolbeck hat während des gesamten Spiels nicht wirklich stattgefunden." Seinem Freund Alois Fetsch wünschte der Coach alles Gute. Und ab sofort auch wieder Punkte. Die können die noch sieglosen Wolbecker derzeit ziemlich gut gebrauchen.



Emsdetten 05 - VfL Wolbeck 1:0 (0:0)

1:0 Özmen (90.+2)