Westfalia vernascht Teuto



Von Christian Lehmann

(24.09.17) Eine Halbzeit lang erreichte Teuto Riesenbeck gegen den Tabellenführer aus Kinderhaus annähernd Augenhöhe. Im zweiten Spielabschnitt wurde die Truppe von Coach Sebastian Möllers dann aber von physisch überlegenen Gästen am Nasenring durch die Manege geschleift. Die 0:6 (0:1)-Klatsche können die Teutonen jedoch schnell abhaken.



"Man muss sagen, dass Kinderhaus von der individuellen Qualität schon deutlich besser besetzt ist. Da müssen wir uns nicht mit messen. Gegen diese Truppe läuft jeder Gegner Gefahr, unterzugehen", bilanzierte Möllers. Seinen Gegenüber freute vor allem, dass sein Team diesmal kein Gegentor kassiert hatte. "Das haben die Jungs bärenstark gemacht. Es war auch kein Tor zu hoch", sagte Westfalias Coach Marcel Pielage.



Biermann scheitert, Göbel trifft



Allerdings hatten die Kinderhauser auch Glück, dass sie von Christian Biermann in der zweiten Minute nicht eiskalt erwischt wurden. Nach einem Diagonalball stapfte der Riesenbecker auf das Kinderhauser Tor zu, doch Rene Steinke meisterte seinen Abschluss. Wenig später hatte Christoph Göbel zu viel Platz und bestrafte das mit einem platzierten Distanzschuss aus 25 Metern (0:1/6.).



Gegen die konsequent gegen den Mann verteidigenden Teutonen agierten die Gäste anschließend häufig mit langen Bällen. "Wir wollten die Mitte überspielen, weil der Platz nicht so gut war", erklärte Pielage. Im ersten Durchgang hielten die Gastgeber in den Zweikämpfen noch gut dagegen, nach der Pause ging die Power flöten. Per Lupfer sorgte Dom Tomasso schnell für das 0:2 (49.), ehe der zum Stürmer umfunktionierte Mo Knemeyer mit einem Dreierpack (67./81./85.) zeigte, dass es keine schlechte Idee seines Trainers war, ihn weiter nach vorn zu schieben. Das abschließende Tor von Mike Liszka zum 0:6 (90.) bereitete Knemeyer dann auch noch vor. Nicht schlecht, Herr Specht!



Teuto Riesenbeck - Westfalia Kinderhaus 0:6 (0:1)

0:1 Göbel (6.), 0:2 Tomasso (49.),

0:3 Knemeyer (67.), 0:4 Knemeyer (81.),

0:5 Knemeyer (85.), 0:6 Liszka (90.)