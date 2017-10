05-Nullnummer bei gepimpten Gievenbeckern

Von Christian Lehmann

(08.10.17) Nach dem schwachen Auftritt bei der 0:3-Klatsche gegen BW Aasee am Vorwochenende hatten Gievenbecks Trainer Stefan Bischoff und Srdjan Kosoric Wiedergutmachung von ihren Jungs gefordert. Beim 0:0-Remis gegen Emsdetten 05 zeigten die 49ers die gewünschte Reaktion, wenn auch mit Hilfe von gleich drei Kräften aus dem Westfalenligakader.



Julian Canisius und Constantin Rieger zählen eigentlich zum Stammpersonal der ersten Mannschaft, waren allerdings zuletzt urlaubs- und verletzungsbedingt außen vor. Auch Eric Sabe war in der vergangenen Saison eine feste Größe in Benjamin Heekes Team, soll nun aber wie die beiden anderen Praxis erhalten. So half das Trio bei der Reserve mit, einen Punkt gegen spielstarke Gäste zu sichern. "Wir nehmen diesen Punkt gerne mit. Die Jungs haben eine ganz andere Einstellung auf den Platz gebracht. Nullfünf hat aber einfach hohe Qualität. Mit dieser Leistung hätten wir gegen viele andere Mannschaften gewonnen", wusste Bischoff.



Die Gäste liefen seine Elf früh an und sorgten dafür, dass der FCG mit langen Bällen agieren musste. Aus ihren wenigen Umschaltmöglichkeiten machten die 49ers nicht viel. Nach einem Ballgewinn Daniel Golparvaris stand aber plötzlich Canisius frei vor Emsdettens Schnapper Pascal Göcke, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins (28.). Die Truppe von Trainer Christian Bienemann hatte da deutlich mehr Hochkaräter, mehrfach scheiterten die Männer vom Wasserturm am Aluminium. Auf der Gegenseite hatte Yaya Touray die einzige gute Gelegenheit der Gastgeber nach der Pause auf dem Schlappen, doch der Ball wurde nach seinem Abschluss noch von der Linie gelümmelt (65.).



Einen bitteren Moment erlebten die 49er aller Freude über den Punktgewinn zum Trotz: Der just wieder genesene Führungsspieler Malte Noack, der eine starke Partie lieferte, verdrehte sich Sekunden vor dem Abpfiff das Knie. Die Nachspielzeit war eigentlich bereits abgelaufen.



1. FC Gievenbeck U23 - Emsdetten 05 0:0