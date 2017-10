Von Christian Lehmann

(08.10.17) Es war der Tag der Comebacks beim Bezirksligaspiel des FC Vorwärts Wettringen gegen die Ibbenbürener SpVgg. Im Sportzentrum Ost brachten die Gäste zwei lang vermisste Spieler auf den Platz. Einer von ihnen stach sogar beim 2:1 (0:0)-Auswärtssieg der Hiärtken-Kicker, die nach 0:1-Rückstand selbst ebenfalls ein kleines Comeback feierten.



Das alles stimmte Wettringens Coach Patrick Wensing aber nur bedingt glücklich. "Es war ein ganz schlechtes Bezirksligaspiel. Das konnte man sich nicht gut anschauen. Letzte Woche haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und verlieren, diesmal spielen wir schlecht und gewinnen. So kurios ist das manchmal."



Von Herbern nach Ibbenbüren



Über den Siegtreffer von Daniel Feldkamp freute sich der Übungsleiter trotzdem. Der Offensivspieler, der nach seiner Rückkehr von Germania Hauenhorst die Wettringer A-Jugend coacht und deshalb eigentlich kürzer treten wollte, spielte mit seinen Jungs am Sonntagmorgen in Herbern und juckelte dann quer durchs Münsterland, um in der 54. Partie eingewechselt zu werden. "Es hat ihm was gefehlt", so Wensing. Feldkamp brachte viel Schwung und belohnte sich in der 84. Minute mit dem 1:2, nachdem ihn Henning Hils bedient hatte.



Auch der vor fast exakt einem Jahr mit Kreuzbandriss ausgefallene Lyon Meyering feierte in der 63. Minute sein Comeback. Da hatten die Ibbenbürener just durch Julian Büchter die Führung erzielt. Diogo Maia Rego hatte einen Stellungsfehler von Benedikt Brünen zu einer präzisen Hereingabe genutzt (1:0/59.). Alex Witthake stellte schließlich mit einem Treffer aus dem Gewühl die Weichen zum Comeback (1:1/75.).



In der zähen ersten Hälfte hatte lediglich Marcel Pöhlker einen Wettringer Treffer auf dem Fuß gehabt. Er ließ sich allerdings im Eins-gegen-Eins mit ISV-Schnapper Leon Küthe zu viel Zeit (22.). Dessen Pendant auf Wettringer Seite, Tom Knöpper, stahl dem Kollegen in der Schlussphase dann aber doch die Show. Mehrfach parierte der Vorwärts-Schlussmann stark und sicherte so den Sieg.



Ibbenbürener SpVgg - Vorwärts Wettringen 1:2 (0:0)

1:0 J. Büchter (59.), 1:1 Witthake (75.),

1:2 Feldkamp (85.)