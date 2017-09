Dindic nach Punktgewinn unzufrieden



Von Christian Lehmann

(10.09.17) Wer hätte das gedacht? Arminia Ibbenbüren hat am Wasserturm einen Punkt entführt. Nach dem 2:2 (1:1) seines Teams bei Emsdetten 05 war Arminen-Trainer Vladan Dindic allerdings trotzdem nicht so wirklich zufrieden.



"Klar, vor dem Spiel hätte ich das unterschrieben. Aber heute waren drei Punkte allemal möglich. Wir haben über die gesamten 90 Minuten die nötige Körpersprache vermissen lassen. Jetzt wird jeder denken 'Was will der Alte? Wir haben doch 'nen Punkt geholt.' Was wir gespielt haben, war aber weit weg von dem, was wir eigentlich spielen können. Es muss in die Köpfe rein, dass wir nicht mehr in der Kreisliga A spielen."



Die Nullfünfer probierten gegen den Gast aus der Bergbaustadt vieles, ihnen gelang jedoch nur wenig. Nach Vito Taurinos herrlichem Freistoßtor zur Führung (1:0/27.) glichen die Gäste kurz vor der Pause nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Ivo Pohl aus (1:1/40.), nach Wiederbeginn brachte Daniel Kitroschat nach Pohl-Vorarbeit den Underdog sogar in Führung (1:2/52.). Diese währte jedoch nur bis zur 60. Minute. Fabian Ebong kam nach einem Diagonalball die Kirsche und machte das mit ihr, was er zuvor schon siebenmal in dieser Spielzeit getan hatte: Er zimmerte sie in die Maschen (2:2/60.).



In der Schlussphase entschärfte Ibbenbürens Schnapper Daniel Heuing dann einen Abschluss von Jan Walbaum bockstark (85.), ein Kopfball von Diego Torres traf in der Schlussminute nur den Pfosten (90.).



Emsdetten 05 - Arminia Ibbenbüren 2:2 (1:1)

1:0 Taurino (27.), 1:1 Pohl (40.),

1:2 Kitroschat (52.), 2:2 Ebong (60.)