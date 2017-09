Nullfünf beschenkt "Biene"



Von Christian Lehmann

(03.09.17) Vollends zufrieden konnte Christian Bienemann am späten Nachmittag die Kerzen auf der Torte anlässlich seines 35. Geburtstags auspusten. Seine Spieler hatten dem Trainer von Emsdetten 05 beim 2:0 (2:0)-Auswärtserfolg über Germania Hauenhorst zuvor drei Punkte geschenkt. Und einen ruhigen Nachmittag. Ein paar Törchen mehr hätten's dann aber schon sein können.



"Der Sieg war natürlich hochverdient. In der zweiten Halbzeit war es aber kein gutes Spiel mehr. Da war ich nicht zufrieden. Trotzdem haben wir es ernsthaft und souverän zu Ende gespielt", bilanzierte das Geburtstagskind. Was Bienemann ebenfalls gefiel: Besser als noch gegen Westfalia Kinderhaus vor Wochenfrist verteidigten die Nullfünfer Germanias gefährliche Standards.



Vorn war wieder einmal Fabian Ebong erfolgreich. Das Kraftpaket nahm nach einem langen Flugball von Nils Piotrowski den Ball gut mit und erzielte sein siebtes Saisontor (0:1/15.), wenig später erhöhte Jannes Böggemann mit der Hacke auf 0:2 (23.). Bedanken musste sich der Torschütze allerdings beim an diesem Tage bärenstarken Außenverteidiger Malte Kohl, der ihm mit seiner Vorarbeit quasi zum Tor gezwungen hatte. Weitere Möglichkeiten, das Ergebnis der überlegenen Gäste auszubauen, ließen Böggemann und Diego Torres verstreichen.



Germania Hauenhorst - Emsdetten 05 0:2 (0:2)

0:1 Ebong (15.), 0:2 Böggemann (23.)