Nullfünf lässt erneut Punkte liegen

Von Christian Lehmann

(15.10.17) Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei Emsdetten 05 derzeit weit auseinander. Auch beim 2:2 (1:1)-Remis gegen Schlusslicht SuS Neuenkirchen II ließ die Mannschaft von Trainer Christian Bienemann Punkte liegen. Nach furiosem Start ließen die Kicker vom Wasserturm vieles vermissen und waren mit dem einen Zähler noch gut bedient. Die Emsdettener Volkszeitung schrieb von einem "Katastrophen-Kick".



"Vor dem Spiel hätte ich ein 2:2 unterschrieben. Jetzt sage ich: Das Spiel müssen wir gewinnen! Das war unsere beste Saisonleistung", resümierte SuS-Coach André Haarmann. Sein Gegenüber Christian Bienemann gratulierte bei der Pressekonferenz nach dem Spiel fair und sprach von einem hochverdienten Punktgewinn für die SuS-Reserve. Gleich mehrere seiner Spieler hätten an diesem Tag allerdings nicht ihre Leistung abgerufen.



Furioser Start



Eigentlich hatte es ja prima begonnen für die Gastgeber: Schon nach zwei Minuten führte Nullfünf, nachdem Sean Hart nach einem Standard per Kopf abgelegt und Laiton bedient hatte (1:0/2.). In der furiosen Anfangsphase der Nullfünfer verhinderte anschließend der bärenstarke SuS-Schnapper Alex Sandmann einen höheren Rückstand. Henrik Nieweler, der sich schon in der 12. Minute dem gegnerischen Tor angenähert hatte, erzielte schließlich nach Vorarbeit von Marco Diekmann und Jan Rauße das 1:1 (22.). Vier Minuten später verpasste er mit einem Schlenzer den Doppelschlag. Auch Rauße hatte anschließend nach Querpass Niewelers einen Treffer auf dem Fuß (40.).



Auch eine Systemumstellung Bienemanns in der Pause brachte den Emsdettenern keine Sicherheit. Glück hatte Keeper Pascal Göcke, als er nach einem Vorstoß Niewelers den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand aufhielt (58.). In einer ähnlichen Szene hatte Amisia Rheines Schlussmann Hannes Schäperklaus im Spiel gegen Gievenbecks U23 einen Tag zuvor die Rote Karte gesehen. Göcke sah Gelb. "Da muss er Rot kriegen", meinte Haarmann.



Auch in Gleichzahl bleib Neuenkirchen am Drücker, Nieweler traf nach Kopfball-Verlängerung von Felix Wiggers zum 1:2 (72.). Ein berechtigter Strafstoß - Marcel Berkemeyer hatte Avni Kürsat Özmen leicht, aber entscheidend am Fuß berührt - bescherte der Bienemann-Elf dann den Ausgleich. Vito Taurino traf vom Elfmeterpunkt (2:2/82.). Den Papst in der Tasche hatten die Nullfünfer dann, als Murat Hitirs Distanzschuss an die Latte klatschte (90.) und als Daniel Albers den Pfosten traf (90.+2).



Emsdetten 05 - SuS Neuenkirchen II 2:2 (1:1)

1:0 Laiton (2.), 1:1 Nieweler (22.),

1:2 Nieweler (72.), 2:2 Taurino (82./FE)