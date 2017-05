Veränderungen im Hauenhorster Trainerteam

(22.05.17) Germania Hauenhorst hat das Saisonziel vorzeitig erreicht. So können die Personalplanungen entsprechend früher anlaufen.

Erstmals in der Vereinsgeschichte gelang es der ersten Herrenmannschaft, nach einem Aufstieg in die Bezirksliga die Spielklasse zu halten. Die Trainer Markus Heckmann und Thomas Höing sind dementsprechend sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf. Die Kaderplanung ist weitgehend abgeschlossen. „Wir freuen uns, mit einem jungen, dynamischen und motivierten Team in eine weitere Bezirksligasaison starten zu dürfen“, sagt Heckmann und blickt bereits auf die neue Spielzeit. „Das zweite Jahr ist immer schwer. Unser Ziel ist es, den SV Germania Hauenhorst langfristig in der Bezirksliga zu etablieren." Das Gerüst sollen weitgehend Hauenhorster Jungs bilden. Ergänzt wird möglichst mit Spielern aus dem nahen Umfeld.

Foullois und Kampka hören auf

Viele Punkte holte die Germania über das Kollektiv und es soll wieder eine eingeschworene Gemeinschaft geschaffen werden. Zu einem funktionierenden Team gehört immer auch ein motiviertes Betreuerteam. Aus dem aktuellen Trainerstab scheiden Mario Foullois (Betreuer) sowie Marcus Kampka (Torwarttrainer) aus privaten wie beruflichen Gründen aus. „Mario und Marcus haben hervorragende Arbeit geleistet. Mario ist vor kurzem Vater geworden und so steht für ihn momentan die Familie im Vordergrund. Für Marcus war es zuletzt immer schwieriger geworden, seinen Beruf und seine engagierte Torwarttrainertätigkeit in Einklang zu bringen. Wir sind beiden sehr dankbar für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen alles Gute“, erklärt Heckmann.

Aus diesem Grund mussten die Coaches nicht nur auf Seiten des Kaders ein neues Team bilden, sondern ebenfalls in den Reihen des Übungsleiter. Mit Michael Vossel bleibt den Germanen „die Seele des Teams“ erhalten. „Ohne Vossel geht nichts“, so Heckmann, „er hält das Team zusammen und lebt den Jungs vor, was hundertprozentiger Einsatz bedeutet.“ Ebenso hat Melvin Möller für ein weiters Jahr als Betreuer zugesagt.

Foullois, Emmerich und Strohmann sind dabei

Ab der kommenden Saison stoßen nun drei altbekannte Germanen hinzu. Nico Foullois, der auf Grund zahlreicher Verletzungen leider nicht mehr fußballerisch aktiv sein kann, kehrt als Betreuer zu seinem ehemaligen Verein zurück. Als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer bleibt Jaques Emmerich der ersten Herrenmannschaft erhalten und ergänzt den Betreuerstab. Mit Martin Strohmann, der ebenfalls Wurzeln bei den Germanen hat und in Hauenhorst wohnt, ist außerdem ein neuer Torwarttrainer gefunden.

„In der aktuellen Saison ist Martin noch als Torwarttrainer beim Ligakonkurrenten SV Teuto Riesenbeck aktiv. Wir freuen uns, dass er ab der kommenden Saison wieder für Germania tätig sein wird“, zeigt sich Heckmann glücklich. Der Trainerstab ist damit komplett und die engagierte Arbeit kann weitergehen. Der SV Germania Hauenhorst bleibt so weiterhin seiner Philosophie treu und setzt im Spielerkader wie im Trainer- und Betreuerteam weitgehend auf Personen mit Waldparkstadion-Geschichte.