Gleich mehrere Kracher zum Start

(11.07.17) Diese Bezirksliga 12-Saison wird geil. Zu diesem Schluss muss man kommen, wenn man sich den just von Staffelleiter Gerhard Rühlow veröffentlichten Spielplan überfliegt. Gleich am ersten Spieltag dürfen sich die Fans auf mehrere Kracher freuen.



Eröffnet wird die Saison von Vorwärts Wettringen und Germania Hauenhorst am Samstag, 12. August. Einen Tag später geht's dann siebenfach und richtig zur Sache. Die Ibbenbürener SpVgg trifft im TE-Kreisderby auf Teuto Riesenbeck, der SV Wilmsberg empfängt Amisia Rheine. Mitaufsteiger Arminia Ibbenbüren muss beim 1. FC Gievenbeck II ran. Ein Schmankerl gibt's für den VfL Wolbeck, dritter Neuling im Bunde: Die Mannschaft von Alois Fetsch hat den Mitfavoriten Westfalia Kinderhaus zu Gast. "Den Favoriten am ersten Spieltag bei uns zu haben, ist für uns natürlich eine geile Nummer. Ich freue mich riesig auf Pielo, Gerrit Göcking und meinen alten Kumpel Kevin Schöneberg", so der VfL-Coach. Nach dem Motto "wir werden ja schon nicht das erste Spiel gegeneinander bestreiten" hatten Aufsteiger Wolbeck und die Westfalia eigentlich ein Testspiel im Laufe der Vorbereitung vereinbart. Dies wurde nun gecancelt.



Ohnehin hat die Westfalia ein krasses Auftaktprogramm: Nach dem Match gegen Wolbeck geht's am 2. Spieltag daheim gegen den SV Wilmsberg, danach steigt der Kracher gegen Landesliga-Absteiger Emsdetten 05 (3. Spieltag, 27. August). Am ersten Spieltag empfängt die Elf von Trainer Christian Bienemann Blau-Weiß Aasee.



Überblick über die ersten drei Spieltage:

1. Spieltag, 13. August 2017

FC Gievenbeck II - Arminia Ibbenbüren

SC Greven 09 - TuS Recke

SuS Neuenkirchen II - SC Altenrheine

SpVg Emsdetten 05 - BW Aasee Münster

SV Wilmsberg - Amisia Rheine

VfL Wolbeck - Westf. Kinderhaus

Vorwärts Wettringen - Germ. Hauenhorst (Sa.)

Ibbenbürener Spvgg - Teuto Riesenbeck



2. Spieltag, 20. August 2017

Germ. Hauenhorst - VfL Wolbeck

Westf. Kinderhaus - SV Wilmsberg

Amisia Rheine - SpVg Emsdetten 05

BW Aasee Münster - SuS Neuenkirchen II (Sa.)

SC Altenrheine - SC Greven 09

TuS Recke - Ibbenbürener Spvgg

Teuto Riesenbeck - 1.FC Gievenbeck II

Arminia Ibbenbüren - Vorwärts Wettringen



3. Spieltag, 27. August 2017

FC Gievenbeck II - Vorwärts Wettringen

SC Greven 09 - BW Aasee Münster (Fr.)

SuS Neuenkirchen II - Amisia Rheine

SpVg Emsdetten 05 - Westf. Kinderhaus

SV Wilmsberg - Germ. Hauenhorst

VfL Wolbeck - Arminia Ibbenbüren

Teuto Riesenbeck - TuS Recke

Ibbenbürener Spvgg - SC Altenrheine





Der komplette Spielplan findet ihr hier.